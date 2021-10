Hrvaško tožilstvo sprožilo preiskavo proti policistom zaradi nasilja nad migranti

Zagreb, 12. oktobra - Državno tožilstvo v Karlovcu je začelo preiskavo proti hrvaškim policistom, ki so na posnetkih, ki prikazujejo nezakonito nasilno vračanje nezakonitih migrantov iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino. Policiste sumijo kaznivega dejanja nečloveškega in krutega ravnanja. Grozi jim kazen do deset let zapora, danes poročajo hrvaški mediji.