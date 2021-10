SD opozarja na neustavno in neustrezno rast javnega dolga

Ljubljana, 12. oktobra - Vlada po navedbah SD porablja denar neustavno in nezakonito, saj brez rebalansa nima pooblastila DZ za povečano porabo. "Pripravila je načrte za naslednji dve proračunski leti, ki sta predvolilno ekspanzivni. Posebna težava je, da se dolg povečuje pospešeno in to hitreje kot povprečje EU," so opozorili danes.