Izolska podružnica Diners Club Italia v likvidacijo

Izola, 12. oktobra - Zaradi nepopravljive škode, ki jo je poslovanju povzročila pandemija covida-19, so se lastniki družbe Diners Club Italia odločili začeti postopek likvidacije izolske podružnice s 46 zaposlenimi, so sporočili iz Dinersa. V času do zaprtja podružnice, predvidoma do konca julija 2022, se bodo aktivno trudili vsem sodelavcem najti druge zaposlitve.