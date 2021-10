Inšpektorat med junijem in avgustom ujel skoraj 2000 oseb, ki niso upoštevale karantene oz. samoizolacije

Ljubljana, 12. oktobra - Zdravstveni inšpektorat je od junija do avgusta opravil 12.256 nadzorov nad spoštovanjem karantene oz. samoizolacije. Pri tem so ugotovili, da 1919 oseb ni bilo na mestu, kjer bi morale prestajati karanteno oziroma izolacijo. V povezavi s kršitvami karantene na domu in izolacije so bile izrečene globe v skupni vrednosti 6400 evrov.