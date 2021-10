V Posavju bi imeli dve mestni občini

Brežice, 12. oktobra - Brežiški občinski svetniki so na ponedeljkovi izredni seji soglasno podprli predlog, da tudi občina Brežice postane mestna občina. Opredeliti so se morali namreč do predloga, da to postane sosednja občina Krško, ob katerem je občinsko vodstvo ocenilo, da je morda primeren čas za to, da mestna občina poskuša v tretje postati tudi domača občina.