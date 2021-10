Policisti preiskali več kaznivih dejanj drznih tatvin

Ljubljana, 12. oktobra - Policisti policijske postaje Šiška so ta mesec preiskali več kaznivih dejanj drznih tatvin, tatvin in kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V obeh primerih gre za osumljenca, ki so ju v preteklosti pristojni organi že obravnavali zaradi kaznivih dejanj, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.