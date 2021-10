Vreme: Oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno

Ljubljana, 12. oktobra - Danes se bo od severozahoda oblačnost povečala, po nekaterih nižinah bo sprva še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo zjutraj bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo prehodno rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, zlasti popoldne bo še možna kakšna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno, v vzhodni Sloveniji pa občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Zjutraj bo v notranjosti slana.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom pa ciklonsko območje. Prek srednje Evrope se našim krajem bliža višinska vremenska motnja. Od severa priteka k nam v višinah postopno hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas pretežno oblačno, čez dan bo oblačnost naraščala tudi drugod. V Alpah bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V sredo bo v krajih severno, vzhodno in južno od nas rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, popoldne bo še možna kakšna ploha. Burja v Kvarnerju se bo nekoliko okrepila.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev nizka. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.