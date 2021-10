To jutro tudi ponekod po nižinah temperature pod ničlo, v četrtek se obeta slana

Ljubljana, 12. oktobra - Medtem ko so v visokogorju že nekaj dni vremenske razmere podobne zimskim, so se temperature to jutro tudi ponekod po nižinah spustile pod ničlo, še hladneje pa bo v četrtek zjutraj, ko se marsikje obeta slana. V Ratečah so davi ob 8. uri namerili minus 1,9 stopinje Celzija, v Kočevju pa minus 0,7 stopinje.