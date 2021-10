Ljubljana, 12. oktobra - Poslanec SD Soniboj Knežak bo danes ob 12.30 v novinarskem središču DZ na Šubičevi 4 predstavil zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide glede nove višine minimalnih življenjskih stroškov in ustreznejše določitve višine minimalne plače ter drugih zakonskih obveznosti države, so sporočili PS SD.