Azijske borze pred sezono objav poslovnih poročil v rdečem

Tokio, 12. oktobra - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče. S tem so sledile trendu, ki ga je v ponedeljek postavil ameriški Wall Street. Tudi dolar se je okrepil. Dogajanje na borzah je posledica zaskrbljenosti vlagateljev zaradi visoke inflacije in težav v dobavi materialov, zaradi česar so manj naklonjeni rizičnim investicijam.