Beograd gosti vrh ob 60. obletnici Gibanja neuvrščenih

Beograd, 12. oktobra - V Beogradu poteka vrh ob 60. obletnici prve konference Gibanja neuvrščenih, ki se ga udeležujejo predstavniki več deset držav in mednarodnih organizacij, med njimi iz Slovenije državni sekretar Stanislav Raščan. Dvodnevni vrh se je začel v ponedeljek z nagovori gostiteljev, predsednikov Srbije in Azerbajdžana, Aleksandra Vučića in Ilhama Alijeva.