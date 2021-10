Ameriška letalska družba Southwest še naprej odpoveduje polete

New York, 12. oktobra - Ameriška letalska družba Southwest je tudi v ponedeljek odpovedala več kot 350 poletov, potem ko jih je že v soboto in nedeljo odpovedala skupaj skoraj 2000. Družba za odpovedi in zamude krivi slabo vreme in težave s kontrolo poletov. Zaradi tega je več tisoč potnikov obtičalo.