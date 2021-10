Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na padec borznih indeksov ob koncu dneva so vplivale predvsem naraščajoče cene energentov. Vlagatelji so ob pričakovanju novih podatkov o inflaciji ter poročila o poslovanju JP Morgan Chase in ostalih vodilnih bank, negotovi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.