Na virtualnem ministrskem vrhu ZDA-EU nove zaveze za zmanjšanje izpustov metana v ozračje

Washington, 11. oktobra - ZDA in EU so pripravile virtualni ministrski vrh, na katerem so sodelujoče države, tudi z drugih celin, sprejele zavezo za zmanjšanje izpustov metana v ozračje. To bodo formalizirale na skorajšnjem podnebnem vrhu ZN v Glasgowu na Škotskem novembra letos. Med državami, ki so se pridružile pobudi ZDA in EU, je velika izvoznica energije Kanada.