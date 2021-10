Latvija zaostruje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa

Riga, 11. oktobra - V Latviji zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom in slabe stopnje precepljenosti zaostrujejo omejitvene ukrepe, je danes sporočila vlada. V državi so od danes v zaprtih prostorih znova obvezne maske, zaposleni v javni upravi pa se bodo morali cepiti najkasneje do 15. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.