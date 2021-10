Na vladi prejeli sumljivo pošiljko, ki pa ni bila nevarna

Ljubljana, 11. oktobra - Policiste so danes okoli 9.30 obvestili, da so pri pregledu pošte v eni izmed državnih ustanov v Gregorčičevi ulici v Ljubljani odkrili sumljivo pošiljko, ki je vsebovala neznano prašnato snov. Analiza je po navedbah policije pokazala, da ne gre za nevarno snov. Kot so za STA potrdili v vladnem uradu za komuniciranje, so pošiljko prejeli na vladi.