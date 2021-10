V Žusterni nadaljujejo urejanje obmorskega parka

Koper, 12. oktobra - Gradbeni stroji so se minuli teden vrnili v obmorski urbani park med ustjem Badaševice in Žusterno, kjer bo koprska občina uredila dodaten zalivček s prodnatim dostopom do morja in namestila betonske tribune. Z zasaditvijo več vrst dreves in grmovnic bodo poskrbeli za prijetno druženje v vseh letnih časih.