Industrija na Otoku vlado zaradi naraščajočih cen plina poziva k pomoči

London, 11. oktobra - Britanska energetsko potratna jeklarska, kemična in steklarska industrija je v luči naraščajočih cen zemeljskega plina danes vlado pozvala, naj ji priskoči na pomoč. Kot so poudarili v teh panogah, se jim zaradi višjih cen plina zvišujejo proizvodni stroški. Nekatere tovarne so proizvodnjo začasno že zaustavile.