V Kamniku položili temeljni kamen za novo šolo Frana Albrehta

Kamnik, 11. oktobra - Kamniški župan Matej Slapar je dopoldne z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec in drugimi položil temeljni kamen za gradnjo nove Osnovne šole (OŠ) Frana Albrehta. Gre za eno največjih investicijo občine v zadnjih letih in prepotrebno investicijo, da najmlajši pridejo do modernih prostorov, je poudaril Slapar.