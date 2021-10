EU razširila sankcije v povezavi s Krimom še na osem oseb

Bruselj, 11. oktobra - Evropska unija je v povezavi z rusko priključitvijo ukrajinskega polotoka Krim danes razširila sankcije še na osem posameznikov. Ti so bili na seznam sankcij uvrščeni zaradi "dejavnega podpiranja ukrepov in izvajanja politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine", je sporočil Svet EU.