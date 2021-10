V Barceloni razstava o družbeno-kulturnem razcvetu po Francovi smrti

Barcelona, 12. oktobra - V barcelonskem razstavišču Palau Robert bo do konca novembra na ogled razstava Podzemlje in kontrakultura v Kataloniji. Postavitev z več kot 700 deli ponuja pogled na družbena in kulturna gibanja v 70. letih minulega stoletja. Po pisanju Guardiana priča o kratkem, a intenzivnem razcvetu gibanja v mestu po smrti diktatorja Francisca Franca.