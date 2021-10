Borze v New Yorku uvodoma neenotno

New York, 11. oktobra - Borze v New Yorku so nov trgovalni teden začele neenotno. Naraščajoče cene energije so zaostrile zaskrbljenost zaradi inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji v ZDA bodo sicer ta teden pozorni na nove podatke o inflaciji ter poročila o poslovanju JP Morgan Chase in ostalih vodilnih bank.