Nitrati še vedno onesnažujejo vode v EU

Bruselj, 11. oktobra - Nitrati so še vedno vzrok za škodljivo onesnaževanje vode v EU, kaže zadnje poročilo Evropske komisije o izvajanju direktive o nitratih na podlagi podatkov za obdobje 2016-2019. Vseeno pa podatki kažejo, da so se koncentracije v površinskih in podzemnih vodah zmanjšale v primerjavi s stanjem pred sprejetjem direktive o nitratih leta 1991.