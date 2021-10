Janša v Evropskem odboru regij o večji vključenosti lokalne in regionalne ravni

Bruselj, 13. oktobra - Premier Janez Janša je v današnji razpravi o prioritetah slovenskega predsedovanja EU v Evropskem odboru regij spregovoril o ključnih nalogah in izzivih, pri čemer je izpostavil okrevanje evropskega gospodarstva po pandemiji, zeleni prehod in strateško avtonomijo EU. Dotaknil se je tudi vprašanja subsidiarnosti in vloge odbora regij.