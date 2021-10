Po 40 dneh se zaključuje Forma viva Portorož

Koper, 11. oktobra - V Kopru so danes predstavili dosežke letošnje Forma vive Portorož. Kiparski simpozij je po besedah v. d. direktorice Obalnih galerij Piran Mare Ambrožič Verderber zaznamovalo pestro, 40 dni trajajoče dogajanje. Oprijemljiv rezultat so med drugim štiri skulpture, plod dela izbranih umetnikov, ki so minuli mesec dni preživeli na kiparskem delovišču.