Pink je najbolj predvajana izvajalka 21. stoletja v Združenem kraljestvu

London, 12. oktobra - Pink je po lestvici podjetja za izdajanje glasbenih licenc PPL obveljala za najbolj predvajano izvajalko 21. stoletja v Združenem kraljestvu, poroča britanski BBC. Do petega mesta ji sledijo Madonna, Katy Perry, Rihanna in Lady Gaga. Združeno kraljestvo na šestem mestu zastopa Adele, na devetem pa ženska skupina Little Mix.