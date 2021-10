Nemška vlada poziva Hrvaško k hitri in celoviti razjasnitvi nasilnega vračanja migrantov v BiH

Berlin, 11. oktobra - Nemška vlada se je danes odzvala na poročila in posnetke policijskega nasilja nad migranti na hrvaški zunanji meji Evropske unije. Gre za nezakonito nasilno vračanje ilegalnih migrantov iz Hrvaške v BiH. V Berlinu so poudarili, da so zelo zaskrbljeni, in Zagreb pozvali, naj hitro in celovito razjasni zadevo.