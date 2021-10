Okoljsko ministrstvo izdalo priporočila za ozelenitev streh in vertikalnih površin

Ljubljana, 11. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo nova priporočila, ki obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Tovrstne ozelenitve med drugim omogočajo boljšo izolacijo stavb in izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, so pojasnili.