Iz Rokavskega preliva rešili 348 migrantov

Calais, 11. oktobra - Iz Rokavskega preliva v bližini francoskega Calaisa so minuli konec tedna rešili 348 migrantov, ki so se znašli v težavah, ko so skušali v majhnih čolnih prečkati ožino med Francijo in Veliko Britanijo. V več kot 20 reševalnih akcijah so sodelovale francoske reševalne ladje in dva vojaška helikopterja iz Francije in Belgije.