Štiri milijone evrov za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Ljubljana, 11. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo drugi javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih štiri milijone evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 10. december do 14. ure.