Zveza borcev: Srečanje članov SDS v Marezigah Primorci razumeli kot provokacijo

Ljubljana/Marezige, 11. oktobra - Na sobotno regijsko srečanje članov in simpatizerjev SDS v Marezigah, ki ga je spremljal protest Protestne ljudske skupščine, so se danes odzvali v Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Po njihovi oceni ni naključje, da so Primorci srečanje razumeli kot provokacijo, sprašujejo pa se tudi, v čigavem interesu deluje policija.