V Švici in Nemčiji testi na novi koronavirus za številne niso več brezplačni

Bern/Berlin, 11. oktobra - V Švici od danes testi na okužbo na novi koronavirus za številne niso več brezplačni. Takšni sicer ostajajo za kar nekaj izjem. Podobo velja za Nemčijo, kjer so od danes plačljivi hitri testi. Izjema so ljudje, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. V Nemčiji so bili hitri testi brezplačni od marca dalje.