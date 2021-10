Policisti obravnavali alkoholizirane voznike, morali so uporabiti tudi prisilna sredstva

Ljubljana, 11. oktobra - Policisti bodo kazensko ovadili 47-letnega moškega, ki je v petek zvečer na območju Župelevca žalil, grozil in udaril policista. Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva tudi proti alkoholiziranemu moškemu v noči na nedeljo v Metliki, ki so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.