Za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 10 milijonov evrov

Ljubljana, 11. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz programa za razvoj podeželja 2014-2020. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev, so sporočili z ministrstva.