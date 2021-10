Gimnazija Celje-Center z dobrodelnim koncertom Majhni koraki za velike junake

Celje, 20. oktobra - Dijaška skupnost Gimnazije Celje-Center in njihovo gimnazijsko društvo bosta danes v Celju že 14. leto zapored pripravila dobrodelni koncert Majhni koraki za velike junake. Zbrana sredstva pa so tokrat namenjena otrokom, ki so zboleli za rakom, in njihovim družinam oz. junakom tretjega nadstropja, so sporočili z gimnazije.