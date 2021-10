V kitajski provinci Shanxi zaradi poplav evakuirali skoraj dva milijona ljudi

Peking, 11. oktobra - V kitajski provinci Shanxi na severu države so morali po navedbah lokalnih medijev zaradi poplav evakuirati 1,76 milijona ljudi. Zaradi obilnega dežja so se v več kot 70 okrajih in mestih v provinci porušile hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Obilno deževje tudi ovira reševanje, na spletni strani poroča britanski BBC.