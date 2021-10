Singapur, 11. oktobra - Cene nafte so danes nadaljevale s podražitvami in dosegle nove večletne vrhe. Severnomorska nafta brent je najdražja v zadnjih treh letih, cena teksaške lahke nafte pa je na najvišji ravni zadnjih sedmih let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.