Azijske borze večinoma v zelenem območju

Tokio, 11. oktobra - Na azijskih borzah se osrednji indeksi večinoma gibljejo v zelenem območju. Vlagatelji so izkoristili priložnost ugodnih nakupov nekaterih delnic, čeprav po navedbah analitikov skrbi, povezane z inflacijo, visokimi cenami nafte in napetostmi v odnosih med ZDA in Kitajsko, ostajajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.