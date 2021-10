Občina Rečica ob Savinji ureja amfiteater v občinskem središču

Rečica ob Savinji, 17. oktobra - V središču Rečice ob Savinji so stekla dela za ureditev amfiteatra, ki bo med obnovljenim krožiščem in tamkajšnjo cerkvijo zaokrožil dokončno podobo starega trškega jedra in povezal trg s cerkvijo, kot je to bilo v preteklosti, pojasnjujejo na tamkajšnji občini. Dela bodo predvidoma končana sredi prihodnjega leta.