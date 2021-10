Na Poljskem protesti proti odločitvi ustavnega sodišča glede prava EU

Varšava, 10. oktobra - Na Poljskem je danes po vsej državi na tisoče ljudi protestiralo proti nedavni odločitvi ustavnega sodišča, ki je postavilo pod vprašaj primarnost prava EU nad nacionalnim pravom, in za obstanek države v EU. Protestniki v Varšavi so mahali s poljskimi in evropskimi zastavami in med drugim vzklikali Ostajamo in Mi smo Evropa.