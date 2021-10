Jana Dremelj in Ruby Čop srebrni na MEP v veslanju

München, 10. oktobra - Mladinki Jana Dremelj in Ruby Čop sta na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojili srebrno medaljo v dvojnem dvojcu, za Grčijo in pred Belorusijo. Obenem je mladinska reprezentanca dosegla odličen ekipni uspeh, moška dvojec in dvojni dvojec sta bila v finalu peti oziroma šesti, skifist Potočnik pa skupno deveti