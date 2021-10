Vreme: Ponoči bo oblačno

Ljubljana, 10. oktobra - V vzhodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji bodo možne občasne padavine. Jutro bo oblačno, predvsem na vzhodu bo še možen rahel dež, na severozahodu pa bo že nekaj jasnine. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva oblačno, na vzhodu bo še možna kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, na vzhodu šele pozno popoldne. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Veter bo popoldne slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sprva večinoma oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja, popoldne se bo oblačnost trgala. V sredo bo delno jasno, predvsem popoldne bo nastalo nekaj ploh.

Vremenska slika: Nad južnim Jadranom in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, v pasu od zahodne do vzhodne Evrope pa je obsežno območje z visokim zračnim tlakom. V višinah nad naše kraje z severovzhodnimi vetrovi priteka spet bolj vlažen in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo povečini oblačno, nekaj jasnine bo lahko v krajih zahodno od nas. V krajih južno in vzhodno od nas bo občasno deževalo. Pihala bo zmerna do močna, pod Velebitom močna burja. V ponedeljek se bo v sosednjih pokrajinah Italije postopno razjasnilo. Drugod bo še prevladovalo oblačno vreme, v krajih južno od nas bo ponekod rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom zelo močna burja burja, ki bo popoldne slabela.