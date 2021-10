Ljubljana, 10. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je predmet na vozišču na gorenjski avtocesti med počivališčem Voklo in priključkom Kranj vzhod proti Karavankam.

Zastoj je na primorski avtocesti med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani, potovalni čas se zato podaljša za 5-10 minut.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje 1. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zaradi zimskih razmer na cesti je čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta.

Do 12. oktobra, do 17. ure bo regionalna cesta Begunje-Tržič zaradi obnove prehoda zaprta v Žirovnici na železniškem prehodu.

Cesta Škofja Loka-Jeprca bo pri Godešiču zaprta do 18. ure.

Do 18. oktobra bo med 8. in 16. uro zaprta regionalna cesta Kamnik-Vransko na odseku Šmartno-Laze. Danes zapore ne bo.

Na primorski avtocesti so zaradi del zaprti naslednji priključki: Sežana vzhod proti Ljubljani, Kastelec v obe smeri in izvoz Vrhnika iz Kopra proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Osebna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje eno do dve uri, na mejnem prehodu Jelšane pa do eno uro.

