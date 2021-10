Slovenija ob svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni poziva k njeni popolni ukinitvi

Ljubljana, 10. oktobra - Ob današnjem svetovnem in evropskem dnevu boja proti smrtni kazni Slovenija poziva države, ki jo še izvajajo, k njeni popolni ukinitvi. Smrtna kazen, ki ji Slovenija odločno nasprotuje, je nečloveška, okrutna, ponižujoča in dokončna oblika kaznovanja, so zapisali na zunanjem ministrstvu.