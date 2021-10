Slovenke na olimpijskih kvalifikacijah v Nottinghamu tretje

Nottingham, 10. oktobra - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je konec tedna nastopila na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre leta 2022 v Pekingu. V britanskem Nottinghamu so v konkurenci domače ekipe, Južne Koreje in Islandije Slovenke zasedle tretje mesto. V nadaljevanje kvalifikacij so se uvrstile le prve Korejke.