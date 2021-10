Slovenska jadrnica druga na 53. Barcolani, zmagala italijanska Arca

Trst, 10. oktobra - Italijanska jadrnica Arca SGR pod vodstvom Furia Benussija je zmagala na 53. Barcolani. Na najbolj množičnem jadralnem tekmovanju s skupinskim startom na svetu je v Tržaškem zalivu tako premagala branilko naslova, slovensko Way of Life pod vodstvom koprskega olimpijca Gašperja Vinčeca. Ta je ekipo vodil do slavja leta 2019, lani pa regate ni bilo.