Na primorski avtocesti ponoči zagorel avtobus, voznik in potniki niso poškodovani

Ljubljana, 10. oktobra - Na primorski avtocesti med Uncem-Postojno je ponoči, nekaj po tretji uri, zagorel avtobus. Voznik ter vseh 36 potnikov so avtobus pravočasno zapustili in niso poškodovani, navaja Center za obveščanje RS. Po poročanju prometno-informacijskega centra sta na tem delu avtoceste v smeri Kopra še vedno zaprta počasni in vozni pas.