Predsednik in ministrica sprejela diamantne maturante

Brdo pri Kranju, 9. oktobra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec in predsednik republike Borut Pahor sta na Brdu pri Kranju gostila slavnostni sprejem za diamantne maturantke in maturante, ki so na maturi 2021 dosegli vse možne točke. Vsem sta čestitala za izjeme šolski uspeh. Pahor pa jim je izrekel iskrene želje za prihodnost.