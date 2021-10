S potrditvijo programa opredelitev SAB kot levosredinske socialno-liberalne stranke

Ljubljana, 9. oktobra - Delegati so na današnjem kongresu stranke SAB potrdili program stranke z naslovom Prihodnost Slovenije. Po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek so s potrditvijo programa jasno povedali, kakšne so vrednote stranke, ki jih ne bodo nikoli izdali. Hkrati so SAB tudi na papirju opredelili kot levosredinsko socialno-liberalno stranko, je prepričana.