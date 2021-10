Tesla radovednežem odprl vrata svoje gigatovarne v Nemčiji

Berlin, 9. oktobra - Ameriški avtomobilski proizvajalec Tesla je še pred začetkom proizvodnje radovedneže danes povabil v svojo novo gigatovarno na obrobju Berlina, prvo v Evropi. Na voljo so jim ogromno panoramsko kolo, stojnice s hrano in pijačo, glasba, ogled tovarne in testne vožnje Teslinih vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.